Two and a Half Men

ProSieben Staffel 1 Folge 15 vom 04.02.2026
21 Min. Ab 6

In einer Tiefgarage trifft Charlie auf die psychisch labile Frankie, die gerade mit einem Baseballschläger das Auto ihres Psychiaters zertrümmert. Die attraktive Frau hat es ihm sofort angetan und er spricht sie an. Da Frankie behauptet, keine Bleibe zu haben, darf sie bei Charlie und Alan einziehen. Zwischen den beiden Brüdern beginnt ein harter Rivalitätskampf, denn jeder will die "hübsche Irre" für sich gewinnen. Doch Frankie hat noch ein Geheimnis auf Lager.

