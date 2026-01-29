Der Sockengolf-ChampionJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 2: Der Sockengolf-Champion
21 Min.Folge vom 29.01.2026
Charlie ist von den strengen Erziehungsmethoden, die sein Bruder Alan bei Jake anwendet, wenig angetan. Als der Kleine aber unfreiwillig dafür sorgt, dass ein Schwarm hartnäckiger Möwen das Haus entert, muss Charlie seine lockere Einstellung überdenken. Unterdessen kämpft Alan weiter um Judith. Es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss, der in Alan neue Hoffnung aufflammen lässt - obwohl Judith ihm gesteht, dass sie ihn nur aus Angst vor dem Alleinsein geküsst hat.
