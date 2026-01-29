Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 29.01.2026
21 Min.Folge vom 29.01.2026

Charlies Haushälterin Berta will sich von Alan nicht vorschreiben lassen, wie sie den Haushalt zu führen hat und kündigt. Als Alan keinen Ersatz für sie findet, versucht er, Berta wieder zurückzugewinnen - doch sie gibt sich äußerst hartnäckig. Ihr einziger Schwachpunkt ist ein Lendenwirbelproblem, und damit hat Alan als Chiropraktiker einen Trumpf in den Händen. Unterdessen hat Charlie alle Mühe, Jake in sauberen Kleidern an seine Mutter Judith zu übergeben.

