Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Die Industrielle-Revolutions-Show

ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 02.02.2026
Die Industrielle-Revolutions-Show

Die Industrielle-Revolutions-ShowJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 8: Die Industrielle-Revolutions-Show

19 Min.Folge vom 02.02.2026

Jakes Klasse soll ein Musical zum Thema "Industrielle Revolution" einüben, und dafür werden noch freiwillige Helfer gesucht. Charlie ist sofort mit von der Partie, aber nur, weil er Jakes hübsche Lehrerin beeindrucken will. Schon bald stellt er fest, dass er als Werbejingle-Komponist nicht unbedingt für das Theater geeignet ist. Aber die Kinder lieben seine Lieder, und so setzt Charlie alles daran, um aus dem trockenen Thema doch noch eine bühnenreife Show zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen