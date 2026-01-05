Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Der Baumverkäufer

ProSiebenStaffel 10Folge 11vom 05.01.2026
Der Baumverkäufer

Two and a Half Men

Folge 11: Der Baumverkäufer

21 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6

Weihnachten steht vor der Tür. Walden alias Sam Wilson wohnt mit seiner neuen Freundin Kate in ihrer kleinen Wohnung. Da Kates Einkommen nicht für beide ausreicht, näht sie Weihnachtsmann-Tierkostüme. Sie bittet Walden, sich auch einen Job zu suchen. Kurzerhand nimmt er einen Job als Weihnachtsbaumverkäufer an. Indes plant Alan, mit seiner Freundin Lyndsey, seinem Sohn und seiner Mutter Weihnachten zu feiern. Leider sagen alle ab. Berta erbarmt sich schließlich seiner ...

