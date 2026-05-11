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Two and a Half Men

Das Leben ist kein Musical

ProSiebenStaffel 10Folge 13vom 11.05.2026
Das Leben ist kein Musical

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Two and a Half Men

Folge 13: Das Leben ist kein Musical

21 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Kate, Waldens neue Freundin, ist in New York, um dort ihre Entwürfe zu präsentieren. Als Alan seinen Freund besucht, trifft ihn fast der Schlag: Walden ist völlig verwahrlost und macht sich schwere Vorwürfe, Kate seine wahre Identität verschwiegen zu haben. Alan überzeugt ihn, seiner Herzensdame endlich die Wahrheit zu sagen. Gesagt, getan! Kurz vor ihrer Modenschau konfrontiert Walden sie mit den Tatsachen - Kate ist schockiert und lässt ihn stehen ...

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