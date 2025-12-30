Two and a Half Men
Folge 3: Der Trauer-Dreier
21 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Alan und Lyndsey wollen ihr Sexleben aufpeppen. Sie beschließen, einen flotten Dreier zu probieren. Lyndseys Wahl fällt auf Walden, der erfreut zustimmt - bis er an seine Ex-Freundin Zoey denkt und vor Trauer den Dreier abbricht. Schließlich suchen Alan und Lyndsey in einer Bar nach einer geeigneten Gespielin. Die Wahl fällt auf die attraktive Rachel, die sich an ihrem Ex-Mann rächen will. Doch bevor es zum Äußersten kommen kann, läuft ihr Walden über den Weg ...
