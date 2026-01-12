Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 11Folge 1vom 12.01.2026
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Alan und Walden trauen ihren Augen kaum, als eines Tages die selbstbewusste Jenny, Charlies 25-jährige Tochter, urplötzlich in Malibu auftaucht. Noch größer ist die Überraschung, als sie erfahren, dass Jenny mit dem, was von ihrer Familie übrig ist, zusammenleben will. Schon bald stellt sich heraus, dass sie ihrem verstorbenen Vater sehr ähnlich ist: Nicht nur Charlie liebte alle Frauen - Jenny tut es auch.

