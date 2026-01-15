Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baseball. Busen. Busen. Baseball.

ProSiebenStaffel 11Folge 12vom 15.01.2026
Folge 12: Baseball. Busen. Busen. Baseball.

21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Larry ahnt immer noch nicht, dass Lyndsey und Alan hinter seinem Rücken eine Affäre haben. Als Larry Alan zu einem Doppel-Date mit seiner attraktiven Kollegin Gwen und Lindsey einlädt, willigt er ein. Das Date nimmt jedoch eine verhängnisvolle Wendung. Walden hat sich Hals über Kopf in Nicole verknallt, die eine Software zur Gedankenerkennung entwickelt und aus diesem Grund kaum Zeit für ihn hat. Schließlich nimmt sie seine Hilfe an. Leider hat ihr Kompagnon Barry etwas dagegen.

ProSieben
