Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Mein erstes Mal

ProSiebenStaffel 11Folge 7vom 14.01.2026
Mein erstes Mal

Mein erstes MalJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 7: Mein erstes Mal

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Walden, Alan und Jenny genehmigen sich in der Bar ein paar Drinks und wollen Frauen aufreißen. Jenny stellt sich dabei am geschicktesten an und schleppt Maria ab. Schließlich lernen die beiden Männer zwei attraktive Damen namens Laurie und Jill kennen und verabreden sich mit ihnen für den nächsten Abend. Walden und Alan sind heiß wie Frittenfett, doch bevor es zum Äußersten kommt, steht plötzlich Alans betrunkene Ex-Freundin Lyndsey vor der Tür ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen