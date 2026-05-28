Zehn Finger, zehn ZehenJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 4: Zehn Finger, zehn Zehen
21 Min.Folge vom 28.05.2026
Walden und Alan bekommen die Mitteilung, dass sie für eine Adoption zugelassen wurden und dass "ihr" Baby bald zur Welt kommt. Kathy, die werdende Mutter, will sich noch vor der Geburt ein Bild von den beiden machen. Alan und Walden spielen das perfekte Schwulenpaar so überzeugend, dass Kathy begeistert ist. Die bevorstehende Vaterschaft wird bei einem Herrenabend mit Barry, Larry und Herb gefeiert. Plötzlich klingelt Waldens Telefon: Bei Kathy haben die Wehen eingesetzt.
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