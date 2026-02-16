Kein Truthahnhals für OmaJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 14: Kein Truthahnhals für Oma
21 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6
Jake ist stolz, denn er hat eine Eins im Geschichtstest bekommen. Doch Evelyn schafft es, ihrem Enkel die gute Note zu vermiesen. Daraufhin verbietet Alan ihr den Umgang mit Jake - er möchte nicht, dass Evelyn bei Jake die gleichen Fehler macht, unter denen er und Charlie als Kinder leiden mussten. Als Evelyn feststellt, dass sie sich bei ihren Söhnen nicht durchsetzen kann, täuscht sie einen Herzanfall vor. Als auch das nichts hilft, zieht sie ein weiteres Ass aus dem Ärmel.
