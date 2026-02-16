Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Riech mal am Schirmständer

ProSieben Staffel 2 Folge 15 vom 16.02.2026
Riech mal am Schirmständer

Two and a Half Men

Folge 15: Riech mal am Schirmständer

21 Min. Folge vom 16.02.2026

Alan steht eine Darmspiegelung bevor. Um ihn ein wenig abzulenken, schlägt sein Bruder Charlie ihm einen Ausflug nach Las Vegas vor - Alan ist begeistert. Doch dann kommt alles anders, denn Alan ist nicht in der Lage, für sich und Jake einen Koffer zu packen. Kurz vor der Abreise muss sich Jake übergeben. Seine Mutter Judith erfährt telefonisch von seinem Unwohlsein und von der geplanten Reise und erscheint sofort, um Alan und Charlie eine gehörige Standpauke zu halten.

