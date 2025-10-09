Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

ProSiebenStaffel 2Folge 17vom 09.10.2025
Folge 17: Lass dir die Zitrone schmecken

21 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6

Charlie verrenkt sich in einer heiklen Situation den Rücken und schlägt Alans Angebot aus, ihm den Wirbel wieder einzurenken. Stattdessen will er "echte" Medizin und lässt sich zu einer Ärztin fahren - einer recht attraktiven, wie sich herausstellt. Als Charlie natürlich trotz Schmerzen mit ihr zu flirten versucht, warnt Alan ihn, dass dieser Lebensstil von einer höheren Gerechtigkeit bestraft werden wird. Die stellt sich jedoch erst ein, als Alan nicht mehr daran glaubt.

