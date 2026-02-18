Wo ist die Leiche, Sir?Jetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 21: Wo ist die Leiche, Sir?
21 Min.Folge vom 18.02.2026
Harry, Evelyns zweiter Mann, ist gestorben. Doch nur Alan geht tatsächlich zu Harrys Ehren zur Beerdigung. Charlie hofft, auf der Trauerfeier eine Frau aufzureißen, Evelyn möchte sich als Maklerin für Harrys Haus ins Gespräch bringen, und Jake will zum ersten Mal in seinem Leben eine Leiche sehen. Als Evelyn sich vor Kummer betrinkt und eine ausschweifende Rede hält, müssen die Harpers die Beerdigung jedoch schnell verlassen - nur hat Jake seinen Gameboy irgendwo vergessen.
