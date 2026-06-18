Ich bin eine AztekenpriesterinJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 7: Ich bin eine Aztekenpriesterin
21 Min.Folge vom 18.06.2026
Charlie und Alan haben sich vorgenommen, Jake ein Vorbild zu sein und ihre Mutter Evelyn von nun an freundlich zu behandeln. Als Evelyn ihre Söhne bittet, eine große Party für sie zu veranstalten, und Jake dies mitbekommt, müssen Charlie und Alan gute Miene zum bösen Spiel machen. Sie wenden sich an Daisy, die neben einem Angler-Laden auch noch einen Partyservice betreibt - doch das erweist sich als keine so gute Idee.
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