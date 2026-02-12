Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Ich kann gut mit Babys

ProSieben Staffel 2 Folge 9 vom 12.02.2026
Ich kann gut mit Babys

Two and a Half Men

Folge 9: Ich kann gut mit Babys

22 Min.Folge vom 12.02.2026

Charlie begegnet Lisa wieder, der einzigen Frau, die er einmal heiraten wollte. Lisa hat inzwischen ein Baby, ist jedoch von dem Mann geschieden, für den sie Charlie verlassen hat. Charlie sieht seine Chance gekommen, mit ihr ins Bett zu hüpfen. Er redet sich ein, dass er eine dauerhafte Beziehung zu Lisa will und die Vaterrolle für ihr Baby übernehmen kann - die Realität sieht jedoch anders aus.

