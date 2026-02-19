Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 19.02.2026
22 Min.Folge vom 19.02.2026

Alan lässt sich von Charlie überreden, die Satellitenschüssel neu auszurichten, stürzt dabei aber vom Dach. Beim Sturz verletzt er sich so schwer, dass er am Wochenende nicht auf Jake aufpassen kann. Da ihn eine Mitschuld trifft, bietet sich Charlie an, mit Jake etwas zu unternehmen - völlig ahnungslos, dass Jake sich gerade in einer bockigen Phase befindet. Und so machen sich die beiden auf die eigentlich völlig einfache Suche nach einem Hähnchenlokal und einer Videothek.

