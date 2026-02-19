Two and a Half Men
Folge 1: Vergiss den Techniker
22 Min.Folge vom 19.02.2026
Alan lässt sich von Charlie überreden, die Satellitenschüssel neu auszurichten, stürzt dabei aber vom Dach. Beim Sturz verletzt er sich so schwer, dass er am Wochenende nicht auf Jake aufpassen kann. Da ihn eine Mitschuld trifft, bietet sich Charlie an, mit Jake etwas zu unternehmen - völlig ahnungslos, dass Jake sich gerade in einer bockigen Phase befindet. Und so machen sich die beiden auf die eigentlich völlig einfache Suche nach einem Hähnchenlokal und einer Videothek.
