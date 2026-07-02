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Two and a Half Men

Meine Zunge ist aus Fleisch

ProSiebenStaffel 3Folge 15vom 02.07.2026
Meine Zunge ist aus Fleisch

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Two and a Half Men

Folge 15: Meine Zunge ist aus Fleisch

22 Min.Folge vom 02.07.2026

Mia hat ein hehres Ziel: Sie will aus Charlie einen neuen Menschen machen. Der Plan verlangt ein striktes Sport- und Wellnessprogramm und natürlich strenge Abstinenz in Sachen Alkohol, Tabak, fettiges Essen und Sportwetten! Eine harte Probe für Charlie, denn besonders Bier und kubanische Zigarren sind ihm nur schwer abzugewöhnen. Zum Glück versorgt Rose ihn heimlich mit Hamburgern, doch bald hält Charlie das Versteckspiel nicht mehr aus.

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