Two and a Half Men
Folge 5: Mr. Pinky und Mr. Pipi
21 Min.Folge vom 29.06.2026
Charlie erkennt, dass er sich mit seiner Mutter aussprechen muss, um jemals eine funktionierende Beziehung führen zu können. Aber kaum geht er dies an, klappt es im Bett nicht mehr. Zum Glück weiß Rose Rat ... Auch Jake soll einen besseren Umgang mit Mädchen lernen. Alan erklärt seinem Sohn, nur dann Cremetörtchen von Klassenkameradinnen anzunehmen, wenn er sie auch wirklich mag. Nur leider schmecken die Törtchen so gut.
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