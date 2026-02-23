Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Oh Gehörnter!

ProSieben Staffel 3 Folge 6 vom 23.02.2026
Oh Gehörnter!

Two and a Half Men

Folge 6: Oh Gehörnter!

21 Min.Folge vom 23.02.2026

Augen auf bei der Partnerwahl! Als sich Charlies neue Freundin Isabella als Satanistin erweist, haben die beiden Brüder einen ganz schweren Stand. Nachdem Isabella Haushälterin Berta aus dem Haus vertrieben hat, lässt sie Alan ein Geschwür über dem Auge wachsen, benutzt Charlie für ihre dunklen Rituale und bedroht mit einem Fluch seine Männlichkeit. Als dann auch noch Evelyn im Hexenkostüm auftaucht, scheinen Alan und Charlie endgültig verloren!

