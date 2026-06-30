Two and a Half Men
Folge 8: Ich will tanzen
21 Min.Folge vom 30.06.2026
Mia ist die neueste Frau, die Charlie den Kopf verdreht hat. Allerdings will die hübsche Ballett-Lehrerin nichts von ihm wissen. Um trotzdem mit ihr in Kontakt zu kommen, meldet Charlie Jake in ihrem Unterricht an. Der ist alles andere als begeistert, lässt sich aber durch eine üppige Bestechung zu Charlies Plan überreden. Doch dann verliebt auch er sich Hals über Kopf in Mia, und als die doch auf Charlies Avancen eingeht, erweist sich der Familienfrieden als sehr brüchig.
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