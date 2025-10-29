Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Leck nicht an deiner Haarbürste

ProSiebenStaffel 4Folge 10vom 29.10.2025
Folge 10: Leck nicht an deiner Haarbürste

21 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Die Harper-Brüder sind den Frauen hörig. Alan versucht verzweifelt, seine Ex-Frau Kandi dazu zu überreden, ihr teures Appartement zu verkaufen. Kandi versteht es jedoch, ihn immer wieder einzulullen. Charlies Freundin Lydia kann keiner ausstehen. Besonders Haushälterin Berta findet ihre herablassende Art unerträglich. Lydia findet Berta ebenfalls ganz schrecklich. Beide fordern von Charlie, sich von der jeweils anderen zu trennen, doch der drückt sich vor der Entscheidung.

