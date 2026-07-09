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Two and a Half Men

Ein guter Schläfer

ProSiebenStaffel 4Folge 5vom 09.07.2026
Ein guter Schläfer

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Two and a Half Men

Folge 5: Ein guter Schläfer

21 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6

Endlich! Alans Exfrau Judith will wieder heiraten, sodass Alan ihr keine Alimente mehr bezahlen müsste. Es gibt nur ein Problem: Jake akzeptiert Judiths Verlobten Herb nicht als Stiefvater. Solange das der Fall ist, will Herb Alans Ex nicht ehelichen. Alan legt sich voll ins Zeug, um Herb umzustimmen. Schließlich endet das Ganze in einer Junggesellenparty mit zwei Stripperinnen und reichlich Alkohol. Judith weiß nichts davon. Wenn das mal gut geht.

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