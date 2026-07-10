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Two and a Half Men

Wie Haare an feuchter Seife

ProSiebenStaffel 4Folge 7vom 10.07.2026
Wie Haare an feuchter Seife

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Two and a Half Men

Folge 7: Wie Haare an feuchter Seife

21 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Charlies Haushälterin Berta bringt ihre Tochter Naomi mit zur Arbeit. Naomi ist hochschwanger von einem abgehalfterten Drogendealer - natürlich ungewollt. Um ihrer Tochter eine Lektion in Sachen Verantwortung beizubringen, lässt Berta sie bei Charlie putzen. Als Alan die Hochschwangere erblickt, ist er völlig außer sich: Ein kugelrunder Babybauch wirkt auf ihn nämlich wie ein Aphrodisiakum. Doch als das Baby sich ankündigt, finden Alans Verführungsversuche ein jähes Ende.

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