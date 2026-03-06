Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

ProSiebenStaffel 4Folge 9vom 06.03.2026
Folge 9: Der alte Alan

21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Alan zeigt bemerkenswerten Einfallsreichtum, wenn es darum geht, sich vor dem Bezahlen zu drücken. Charlie ist es jedoch langsam leid, ständig für seinen Bruder mitbezahlen zu müssen und will der Schnorrerei ein Ende setzen. Doch das Ganze artet aus, als Alan sich in einem Restaurant auf die Toilette verdrückt, um Charlie wieder einmal die Rechnung zu überlassen. Als dieser in Alans Zimmer auch noch ein dickes Bündel Geldscheine findet, muss Alan bitter büßen.

ProSieben
