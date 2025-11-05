Two and a Half Men
Folge 2: Der Genius des Bösen
22 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Charlie begleitet seine Mutter Evelyn zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Die Immobilienmaklerin zieht dort genüsslich über alle Anwesenden her - so erfährt Charlie, dass sich eine gewisse Margaret jede Nacht mit einem anderen Mann vergnügt. Charlie ist sofort interessiert, auch wenn er seiner Mutter versprechen muss, dass er nichts mit Margaret anfängt, weil ihr Mann einer ihrer besten Kunden ist. Charlie kann natürlich der Versuchung nicht widerstehen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick