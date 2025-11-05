Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Der Genius des Bösen

Staffel 5Folge 2vom 05.11.2025
Der Genius des Bösen

Folge 2: Der Genius des Bösen

22 Min.Ab 12

Charlie begleitet seine Mutter Evelyn zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Die Immobilienmaklerin zieht dort genüsslich über alle Anwesenden her - so erfährt Charlie, dass sich eine gewisse Margaret jede Nacht mit einem anderen Mann vergnügt. Charlie ist sofort interessiert, auch wenn er seiner Mutter versprechen muss, dass er nichts mit Margaret anfängt, weil ihr Mann einer ihrer besten Kunden ist. Charlie kann natürlich der Versuchung nicht widerstehen ...

