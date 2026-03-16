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Two and a Half Men

Flibber-Flabber-Schlabber

ProSiebenStaffel 5Folge 3vom 16.03.2026
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Two and a Half Men

Folge 3: Flibber-Flabber-Schlabber

21 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Charlie hat genug davon, sich immer mit der gleichen Sorte von Frauen abzugeben. Deshalb lässt er sich zu einem gemeinsamen Abendessen mit seinem Bruder Alan, dessen Freundin Donna und deren Freundin Linda überreden. Charlie schafft es allerdings, dass er schon nach wenigen Minuten bei der attraktiven Richterin Linda unten durch ist. Er will die Niederlage jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Mit zahlreichen Anrufen terrorisiert er Linda - die ihn kurzerhand verhaften lässt ...

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