Two and a Half Men
Folge 6: Richterin des Jahres
21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Charlie muss von Alan erfahren, dass seine Freundin Linda zur Richterin des Jahres gekürt werden soll. Charlie ist furchtbar aufgebracht, weil ihn Linda nicht zum Bankett eingeladen hat. Weil Linda nicht zugeben will, dass sie tatsächlich Bedenken hatte, bittet sie ihn, doch mitzukommen. Am Tag der Feier ist Charlie jedoch so nervös, dass ihm Evelyn eine ihrer Beruhigungspillen gibt - leider verwechselt sie jedoch die Pille mit einem Halluzinogen aus ihren Woodstock-Tagen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick