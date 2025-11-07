Die Schale des AnstoßesJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 7: Die Schale des Anstoßes
20 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Alan bemüht sich darum, das Haus von Charlie zu verschönern. Der kann der Idee von Alan jedoch gar nichts abgewinnen und so kommt, was kommen muss: Die Brüder streiten sich dermaßen heftig, dass Alan mit Jake bei Evelyn einzieht. Evelyn ist davon allerdings nur wenig begeistert, denn sie fühlt sich in ihrer Zweisamkeit mit Teddy gestört. Alle Versuche, die Brüder wieder zusammenzubringen, scheitern. Doch dann hat Evelyn die rettende Idee ...
