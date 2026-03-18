Two and a Half Men
Folge 9: Eng ist gut
20 Min.Folge vom 18.03.2026
Teddy und Evelyn geben ihre Verlobung bekannt. Zur Feier des Tages taucht plötzlich auch Teddys attraktive Tochter Courtney auf, in die sich Charlie sofort verguckt. Teddy bittet Charly jedoch inständig, sich von seiner Tochter fernzuhalten, was der ihm schweren Herzens auch verspricht. Wie so oft landet Charlie schließlich doch mit Courtney im Bett. Die Katastrophe ist perfekt, als plötzlich Teddy und Evelyn Charlie überraschend einen Besuch abstatten ...
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