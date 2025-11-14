Two and a Half Men
Folge 4: Knall und Fall
21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Alans Auto ist in der Werkstatt. Charlie muss ihn zur Arbeit fahren und verliebt sich prompt in Alans attraktive Vorzimmerdame Melissa. Alan bittet seinen Bruder, die Finger von ihr zu lassen, doch Charlie ist von der Aufrichtigkeit seiner Gefühle überzeugt und erwägt eine lang andauernde Beziehung mit ihr. Melissa zieht übers Wochenende bei Charlie ein - kaum zwei Tage später bewahrheiten sich Alans Befürchtungen ...
