Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Knall und Fall

ProSiebenStaffel 6Folge 4vom 14.11.2025
Knall und Fall

Knall und FallJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 4: Knall und Fall

21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Alans Auto ist in der Werkstatt. Charlie muss ihn zur Arbeit fahren und verliebt sich prompt in Alans attraktive Vorzimmerdame Melissa. Alan bittet seinen Bruder, die Finger von ihr zu lassen, doch Charlie ist von der Aufrichtigkeit seiner Gefühle überzeugt und erwägt eine lang andauernde Beziehung mit ihr. Melissa zieht übers Wochenende bei Charlie ein - kaum zwei Tage später bewahrheiten sich Alans Befürchtungen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 5 Staffeln und Folgen