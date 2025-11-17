Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Alles einsteigen

ProSiebenStaffel 6Folge 7vom 17.11.2025
Alles einsteigen

Alles einsteigenJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 7: Alles einsteigen

21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Alan gesteht seinem Bruder Charlie, dass er Bedenken wegen einer neuen Beziehung mit seiner Exfrau Judith hat, nachdem diese sich kürzlich von ihrem neuen Ehemann Herb getrennt hat. Als sein Sohn Jake dazukommt, wechselt Charlie das Thema: Er gibt vor, sich mit Alan darüber beraten zu haben, ob Jake in eine Militärschule gehen sollte. Jake ist entsetzt. Von jetzt an hat Charlie ein wundervolles Druckmittel gegen seinen Neffen in der Hand ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 5 Staffeln und Folgen