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Two and a Half Men

Pinocchios Mund

ProSiebenStaffel 6Folge 8vom 10.08.2026
Pinocchios Mund

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Two and a Half Men

Folge 8: Pinocchios Mund

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Charlies Freundin Chelsea ist es leid, täglich den weiten Weg zu fahren, um bei Charlie zu übernachten. Als Charlie daraufhin bei ihr schläft, macht er wegen der ungewohnten Umgebung kein Auge zu. Auch sein zweiter Versuch scheitert kläglich, obwohl er seinen halben Hausstand mit zu Chelsea nimmt. Indessen hat Jake Hausarrest und versucht, das Fernsehverbot zu umgehen, das sein Vater Alan ihm auferlegt hat.

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