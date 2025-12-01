Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Ich hab deinen Schnurrbart gefunden

ProSiebenStaffel 7Folge 17vom 17.12.2025
Ich hab deinen Schnurrbart gefunden

Folge 17: Ich hab deinen Schnurrbart gefunden

21 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6

Charlie hat sich nach der Trennung von seiner Verlobten Chelsea total zurückgezogen. Alan versucht, seinen Bruder wieder unter Menschen zu bringen und lädt ihn ins Kino ein. Aber ausgerechnet Chelsea geht mit ihrem neuen Lover Brad in dieselbe Vorstellung. Charlie observiert daraufhin mit Alan Chelseas Haus, um zu sehen, ob sie nach Hause kommt oder bei Brad übernachtet. Zu ihrem Erstaunen setzt Brad sie vor der Haustür ab. Doch Chelsea steigt in ihr Auto und fährt wieder los ...

