Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Hopp, auf den Tisch

ProSiebenStaffel 7Folge 18vom 03.12.2025
Hopp, auf den Tisch

Hopp, auf den TischJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 18: Hopp, auf den Tisch

21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6

Charlie trifft zufällig die beste Freundin seiner Ex-Verlobten Chelsea. Er vergnügt sich mit ihr im Bett, als Chelsea verzweifelt von ihrem Mexiko-Urlaub mit Brad anruft und ihm gesteht, dass es mit Brad nicht klappt und sie sich nach ihm sehnt. Charlie ist in der Zwickmühle. Alan hat so wenig Geld, dass er sich kaum Jakes neuen Friseur leisten kann. Eine neue Patientin in seiner Praxis ist jedoch so mit seiner "Behandlung" zufrieden, dass sie ihn zu sich nach Hause bestellt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 4 Staffeln und Folgen