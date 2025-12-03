Two and a Half Men
Folge 18: Hopp, auf den Tisch
21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6
Charlie trifft zufällig die beste Freundin seiner Ex-Verlobten Chelsea. Er vergnügt sich mit ihr im Bett, als Chelsea verzweifelt von ihrem Mexiko-Urlaub mit Brad anruft und ihm gesteht, dass es mit Brad nicht klappt und sie sich nach ihm sehnt. Charlie ist in der Zwickmühle. Alan hat so wenig Geld, dass er sich kaum Jakes neuen Friseur leisten kann. Eine neue Patientin in seiner Praxis ist jedoch so mit seiner "Behandlung" zufrieden, dass sie ihn zu sich nach Hause bestellt ...
