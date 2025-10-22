Stark und durchsetzungsfähigJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 2: Stark und durchsetzungsfähig
20 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6
Charlie leidet darunter, dass Alans Freundin Melissa ohne seine Zustimmung in dessen Zimmer eingezogen ist. Als Alan mit Melissa eine nicht angekündigte Party feiert, platzt ihm der Kragen. Da es ihm jedoch nicht gelingt, die ungebetenen Gäste rauszuwerfen, zieht er schmollend in ein Hotel. Alan spielt sich nun als Herr im Haus auf - und wird von Chelsea und Melissa kurzerhand rausgeworfen. Er sucht Zuflucht in Charlies Hotelzimmer ...
