Hm, Fisch, den fress ichJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 3: Hm, Fisch, den fress ich
20 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 16
Jake hat seinen Lernführerschein und braucht einen Erwachsenen, um sich hinter das Steuer setzen zu dürfen. Als Charlie versehentlich den Kater seiner Verlobten Chelsea überfährt, erpresst ihn Jake mit einem Beweisfoto, sodass Charlie schweren Herzens zum Beifahrer seines Neffen wird. Da Judith verreist ist, soll Alan nach ihrer Tochter Millie sehen, auf die Judiths drogenabhängige Mutter Lenore aufpasst. Seine Freude - er hält sich für den Vater - wird bald getrübt ...
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