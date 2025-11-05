Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 7Folge 5vom 05.11.2025
21 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Als Jake am Wochenende wieder einmal bei Alan und Charlie ist, geraten die beiden ständig aneinander und machen sich über ihn in der Öffentlichkeit lustig. Jake weigert sich daher, das Wochenende weiterhin bei seinem Vater zu verbringen. Alan gräbt sein altes Paartherapiebuch aus und macht mit Charlie die darin vorgeschlagenen Übungen, um ihre Beziehung zu verbessern. Die beiden glauben, sie hätten es geschafft und suchen Jake auf, um sich zu entschuldigen ...

