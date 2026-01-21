Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Tubensahne

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 1vom 21.01.2026
Tubensahne

TubensahneJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 1: Tubensahne

21 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Alan und Charlie beobachten zwei Mädchen, die sich morgens aus Jakes Zimmer schleichen. Als sein Vater ihn zur Rede stellt, behauptet Jake, dass die zwei Mädchen nur Schulfreundinnen seien und er auf dem Boden geschlafen habe. Im Gegenzug verschweigt Alan seinem Sohn, dass er bei Lyndsey, der Mutter seines Freundes Eldrigde, übernachtet hat. Bald jedoch erwischt Jake seinen Vater, wie er sich aus Lyndseys Schlafzimmer stiehlt. Jake ist sauer und zieht zu seiner Mutter Judith.

