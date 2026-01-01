Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Eine Flasche Wein und ein Presslufthammer

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 2vom 27.01.2026
Eine Flasche Wein und ein Presslufthammer

Eine Flasche Wein und ein PresslufthammerJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 2: Eine Flasche Wein und ein Presslufthammer

21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Lyndsey möchte mit Alan zusammenziehen - er bittet um Bedenkzeit. Obwohl Alan Charlie anvertraut, dass er Lyndsey nicht wirklich liebt, sieht der seine Chance, seinen Bruder endlich loszuwerden. Charlie versucht, es Alan im Haus so ungemütlich wie möglich zu machen - doch diese Strategie scheitert. Als Alan sich endlich durchgerungen hat, mit Jake zu Lyndsey und ihrem Sohn Eldridge zu ziehen, taucht Alans alte Flamme Melissa auf ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben MAXX
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen