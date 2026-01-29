Oberflächlich, eitel und seichtJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 6: Oberflächlich, eitel und seicht
21 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Charlie ist zunächst von seiner neuen Bekanntschaft Michelle begeistert, bis er erfährt, dass sie vier Jahre älter ist als er. Das turnt ihn so ab, dass er nach einem Date darauf verzichtet, mit ihr ins Bett zu gehen. Nachdem Alan ihm klargemacht hat, dass der tatsächliche Altersunterschied nicht so groß ist wie der gefühlte, fährt Charlie zu Michelle. Dort trifft er auf deren 20-jährige Tochter Shauna, die seinem Beuteschema schon eher entspricht ...
