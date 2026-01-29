Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Oberflächlich, eitel und seicht

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 6vom 29.01.2026
Oberflächlich, eitel und seicht

Oberflächlich, eitel und seichtJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 6: Oberflächlich, eitel und seicht

21 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Charlie ist zunächst von seiner neuen Bekanntschaft Michelle begeistert, bis er erfährt, dass sie vier Jahre älter ist als er. Das turnt ihn so ab, dass er nach einem Date darauf verzichtet, mit ihr ins Bett zu gehen. Nachdem Alan ihm klargemacht hat, dass der tatsächliche Altersunterschied nicht so groß ist wie der gefühlte, fährt Charlie zu Michelle. Dort trifft er auf deren 20-jährige Tochter Shauna, die seinem Beuteschema schon eher entspricht ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben MAXX
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen