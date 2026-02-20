ULMEN.TV - 01. STAFFEL FOLGE 001Jetzt kostenlos streamen
ulmen.tv
Folge 1: ULMEN.TV - 01. STAFFEL FOLGE 001
23 Min.Ab 16
Fremdscham, Satire, unerträgliche Peinlichkeiten: Christian Ulmen schlüpft in seiner Reihe in verschiedene Rollen, die sich an der Grenze zwischen Alltag und Wahnsinn bewegen. Er konfrontiert mit seinen Figuren mit "echten" Menschen - das Ergebnis tut weh und ist gleichzeitig urkomisch.
