Staffel 1Folge 8vom 21.09.2025
Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten
Folge 8: Ufo-Sichtungen
45 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Die heutige Folge beschäftigt sich mit UFO-Sichtungen und Augenzeugenberichten aus erster Hand. Im Jahr 1955 fallen auf einer Farm Schüsse auf ein unbekanntes Objekt. Lässt sich heute bestimmen, worauf hier gezielt wurde?
