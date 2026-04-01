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Um die Welt mit Willy Fog

Meuterei auf der Henrietta

Staffel 1Folge 24vom 01.04.2026
Meuterei auf der Henrietta

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Um die Welt mit Willy Fog

Folge 24: Meuterei auf der Henrietta

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Willy Fog hat das Kommando über die Henrietta übernommen und ordnet an, mit voller Kraft über den Atlantik zu segeln, damit er seine Wette gewinnen kann. Dann kommt jedoch der Kapitän des Schiffes wieder zu sich und ruft zu mehr Vorsicht auf.

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