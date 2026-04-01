Meuterei auf der HenriettaJetzt kostenlos streamen
Um die Welt mit Willy Fog
Folge 24: Meuterei auf der Henrietta
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy Fog hat das Kommando über die Henrietta übernommen und ordnet an, mit voller Kraft über den Atlantik zu segeln, damit er seine Wette gewinnen kann. Dann kommt jedoch der Kapitän des Schiffes wieder zu sich und ruft zu mehr Vorsicht auf.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983