Willy Fog wird verhaftetJetzt kostenlos streamen
Um die Welt mit Willy Fog
Folge 25: Willy Fog wird verhaftet
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde kommen in Liverpool an und müssen sich nun schleunigst auf den Weg nach London machen, um die Wette noch zu gewinnen. Doch dann wird Willy von Dix verhaftet, weil dieser noch immer denkt, dass Willy ein Bankräuber ist.
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Um die Welt mit Willy Fog
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Reise, Unterhaltung
Produktion:ES, 1983
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL 1983