Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 33: Aliens und das Weiße Haus
41 Min.Ab 12
Das Weiße Haus leugnet Besuche von Außerirdischen auf unserem Planeten hartnäckig. Begegnungen mit seltsamen Phänomenen und UFOs sind jedoch bereits seit George Washingtons Amtszeit dokumentiert. Ist es möglich, dass Außerirdische uns seit Jahrzehnten beobachten und sogar präsidentielle Entscheidungen beeinflussen?
