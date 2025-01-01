Vor TV
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
1 StaffelAb 16
In dieser Dokumentation entfaltet sich jeder Mordfall wie ein vielschichtiges Puzzle: Verdächtige und zunächst eindeutige Beweise scheinen ein klares Bild zu ergeben - bis am Ende ein Täter überrascht, mit dem niemand gerechnet hätte. Zeugenaussagen, Akten und die Rekonstruktion des Tathergangs zeigen, wie die Ermittler Spuren sorgfältig prüfen, Zusammenhänge erkennen und durch entscheidende Funde das Verbrechen aus einem neuen Blickwinkel verstehen.