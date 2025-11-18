Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 8 vom 18.11.2025
Folge 8: Mörderische Wut

40 Min. Ab 12

Am Straßenrand wird eine junge Frau erstochen aufgefunden, die ehrgeizig war und schon früh bemerkenswerte Erfolge erzielt hatte. Ihr Tod löst eine zehn Jahre dauernde Suche nach dem Mörder aus, in der die Ermittler unermüdlich jeder Spur nachgehen. Schließlich gelingt der Durchbruch: Der Täter entpuppt sich als jemand, der all die Zeit unerkannt mitten im Alltag weiterlebte.

