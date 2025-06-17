Zum Inhalt springenBarrierefrei
Treppe in den Tod

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 15vom 17.06.2025
Folge 15: Treppe in den Tod

41 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12

Am 6. Juli 2014 verständigt Joseph Bontempo den Notruf, da seine Frau Laurie die Treppe hinabgestürzt ist. Die Beamten rücken an und untersuchen den Tatort. Schon bald stellen sie fest, dass Josephs Angaben nicht der Wahrheit entsprechen können. Hat er seine Frau absichtlich in den Tod gestoßen oder handelt es sich um einen tragischen Unfall?

SAT.1 GOLD
